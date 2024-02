O companie controlata de statul maghiar cere falimentul CFR Cluj pentru datorii

Conducerea "feroviarilor" ajunge in instanta saptamana viitoare cu o firma controlata de statul maghiar, care cere falimentul echipei patronate de Nelutu Varga.Compania MVM Future Energy Technology SRL a cerut in noiembrie falimentul CFR-ului. Iar abia acum judecatorii au stabilit primul termen in instanta, pentru data de 21 februarie 2024. MVM este o companie detinuta in ... citește toată știrea