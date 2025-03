O eleva din Cluj a castigat Cupa Poloniei la ski. MICUEsA CAMPIOANA calatoreste 13 ore in fiecare weekend pentru a se antrena FOTO

Nora Lupsan, 9 ani, eleva in Cluj la Scoala Montessori, a castigat duminica Cupa Poloniei la schi.Este o performanta remarcabila deoarece campionatul polonez este cel mai puternic din estul Europei si unul dintre cele mai puternice din lume, fiind o batalie intre peste 40 de cluburi foarte puternice si bine sustinute financiar.Nora este antrenata de tatal ei, Adrian Lupsan, alaturi de care merge in fiecare weekend din sezonul de iarna si in vacante pentru antrenamente in Polonia, unde ... citește toată știrea