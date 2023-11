Andrada Aldea-Atzberger, eleva a Liceului cu Program Sportiv, in clasa a VII -a, a obtinut mai multe rezultate excelente la Campionatul mondial WADF World & European Dance Championship.Competitia a avut loc in perioada 24-29 noiembrie, in Cehia.Eleva din Cluj a obtinut locul 1, la concursul de solo Muzical, si locurile doi la solo Balet, solo Lirical si Dans de grup.Foto: Andrada Aldea-Atzberger, la ... citeste toata stirea