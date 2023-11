Alex Chipciu a reactionat in stilul propriu dupa meciul terminat la egalitate cu CFR Cluj. Primul gol a fost un "cadou" al CFR Cluj, printr-un autogol, dar a venit pe fondul unei presiuni uriase a U Cluj, care a dominat prima partida si i-a "tocat" pe cei din Gruia.Feroviarii au egalat in minutul 66, prin Daniel Birligea."A fost un meci greu, cu doua reprize total diferite. In prima i-am controlat, nu stiu daca au intrat in careu. E adevarat, nu stiu daca am avut ocazii. Apoi au adaptat ... citeste toata stirea