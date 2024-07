O noua mutare facuta de CFR: Petrescu si-a adus jucator din Arabia Saudita

CFR Cluj a anuntat transferul francezului Beni Nkololo (27 de ani), extrema care a evoluat ultima oara in Arabia Saudita, la Al-Orobah, in liga a doua."Nascut in Franta, fotbalistul de 27 de ani vine in Gruia dupa un sezon petrecut in Arabia Saudita, la Al-Orobah, echipa proaspat promovata in Saudi Pro League in tricoul careia a jucat 33 de partide, bifand 5 goluri si 5 pase decisive. Cu peste 200 de meciuri in cariera, Nkololo a mai evoluat in Franta pentru US Avranches, US Concarneau, Tours ... citește toată știrea