O noua rusine istorica. CFR Cluj, eliminata in primul tur din preliminariile Ligii de campioana Armeniei

CFR Cluj a fost invinsa la lovituri de departajare de Pyunik Erevan in primul tur al calificarilor din Liga Campionilor si va juca in preliminariile Conference League, a treia competitie europeana.Dupa 0-0 in tur, in Armenia, campioana Romaniei avea calificarea la indemana, pe propriul teren. Iar valoarea jucatorilor e incontestabil de partea clujenilor. Meciul a inceput bine pentru echipa lui Petrescu, care a dominat, a atacat in prima repriza si a incercat sa incheie repede socotelile. ... citeste toata stirea