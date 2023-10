U-BT Cluj-Napoca a revenit senzational si a castigat in deplasare, cu Slask Wroclaw, scor 70-67, in runda a doua a grupei B din Eurocup.Campioana Romaniei a reusit o revenire spectaculoasa in ultimul sfert si a obtinut a doua sa victorie in tot atatea meciuri.Cu un minut si 52 de secunde inainte de final, Slask conducea cu 67-60, dar pana la final nu a mai marcat niciun punct, iar "U" a reusit zece puncte consecutive.Dennis Seeley, ... citeste toata stirea