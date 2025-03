O onoare pentru Cluj! Care a fost echipa de suflet a lui Corneliu Coposu. "Singura echipa de fotbal din Romania, creata in urma unui act istoric"

Anul acesta se implinesc 30 de ani de la trecerea in eternitate a lui Corneliu Coposu (1914-1995), care in perioada comunista a executat 17 ani de detentie politica si care, dupa 1989, a fost presedinte al Partidului National Taranesc Crestin-Democrat si lider al opozitiei din Romania.Corneliu Coposu ramane in memoria colectiva a romanilor drept un simbol al democratiei, al luptei impotriva regimului comunist, dar si ca un mare iubitor al sportului rege.Ion-Andrei Gherasim, ex-sef de cabinet ... citește toată știrea