Universitatea Cluj a invins sambata, pe teren propriu, formatia Chindia Targoviste, scor 2-0, intr-un meci din etapa a 8-a a play-out-ului Superligii.Oficial, trupa clujeana a scapat de grijile retrogradarii si poate pregati finala Cupei Romaniei.Clujenii au castigat prin golurile marcate de Remacle, in minutul 35, si Nistor, in minutul 65. Universitatea Cluj s-a salvat de la retrogradare, cu 30 de puncte, ocupand locul 5 in play-out, in timp ce Chindia are 22 de puncte, este pe locul 8, de ... citeste toata stirea