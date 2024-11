Obiectiv clar la "U" Cluj: locul 1 si la finalul anului!

FC Universitatea Cluj joaca azi (ora 17:00) cu Hermannstadt, in deplasare.Inaintea partidei din runda cu numarul 17 a Superligii, antrenorul Ioan Ovidiu Sabau a prefatat intalnirea de la Sibiu si a stabilit obiectivele "studentilor" pentru acest sfarsit de an calendaristic."Obiectivul e clar, noi vrem sa ne calificam in play-off, iar ca sa te califici in play-off, in cele cinci jocuri care au mai ramas anul acesta, sa facem undeva la 7-8 puncte, cred ca e un obiectiv realist. A fost un ... citește toată știrea