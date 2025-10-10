Editeaza

Octombrie Roz la Cluj: U-Banca Transilvania transforma curajul in speranta! Licitatie caritabila pentru pacientii oncologici!

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 16:48
U-Banca Transilvania se implica si in acest octombrie in lupta impotriva cancerului mamar, alaturi de Asociatia ReDescopera Fericirea. Jucatorii vor purta tricouri roz la incalzirea meciurilor, iar acestea vor fi scoase la licitatie, fondurile stranse fiind donate integral
