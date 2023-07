CFR Cluj poate sa dea lovitura verii si sa il vanda pe Emmanuel Yeboah (20 de ani) in America de Nord. Potrivit celor de la Fanatik, o echipa din MLS a pus ochii pe Emmanuel Yeboah si chiar a trimis o oferta oficiala.Este vorba de Montreal Impact, formatie care a oferit in schimbul atacantului nu mai putin de 2,5 milioane de euro.Dupa ce a ratat transferul la Slavia Praga, Emmanuel Yeboah a intrat intr-un con de umbra. Totusi, la Cupa Africii pe Natiuni U23, acesta a impresionat in cele ... citeste toata stirea