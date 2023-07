CFR Cluj nu duce lipsa de oferte pentru jucatorii sai in perioada de mercato a verii, desi a pierdut campionatul in fata Farului. Desi nu a avut prestatii iesite din comun in Gruia, Daniel Birligea are oferta de la Parma, iar suma de transfer este de 7 milioane de euro!Ioan Varga, a dezvaluit ca echipa are o oferta pentru Daniel Birligea (23 de ani). Din informatiile obtinute de Digi Sport ar fi vorba de Parma, care vrea sa-l imprumute cu un milion de euro, iar la finalul sezonului urmator sa ... citeste toata stirea