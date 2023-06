Asa cum actualdecluj.ro a anuntat in exclusivitate inca din 31 mai (AICI), Anton Petrea e noul antrenor al Universitatii Cluj.Antrenorul a fost anuntat si de club, astazi, iar maine va pleca in primul stagiu de pregatire, in Slovenia, alaturi de noua sa echipa.Obiectivul Universitatii in sezonul urmator este calificarea in play-off.Petrea a retrogradat la finalul stagiunii trecute cu Chindia Targoviste. Ca antrenor principal a mai pregatit-o anterior doar pe FCSB, unde a condus doar ... citeste toata stirea