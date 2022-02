Oficialii U Cluj au INTORS decizia Consiliului Judetean Cluj! Cine va juca pe Cluj Arena in acest sezon

U Cluj anunta ca nicio alta echipa nu va juca pe Cluj Arena, in acest sezon."Consiliul Judetean Cluj a transmis clubului nostru ca, cel putin pana la finalizarea sezonului in curs, nicio alta echipa de fotbal nu isi va disputa partidele de pe teren propriu pe Cluj Arena, pentru a proteja suprafata de joc inlocuita in urma cu cateva luni de organizatorul festivalului Untold si pentru a permite defasurarea, in cele mai bune conditii, a partidelor ramase de disputat de catre FC Universitatea Cluj ... citeste toata stirea