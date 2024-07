Olanda-Anglia, in a doua semifinala de la Euro 2024. ,,Cei Trei Lei" vor intalni ,,Portocala Mecanica" pentru un loc in marea finala impotriva Spaniei

Astazi se joaca cea de-a doua semifinala de la Euro 2024. ,,Cei Trei Lei" intalnesc ,,Portocala Mecanica" pentru un loc in finala turneului, care va avea loc la Berlin. Spania deja si-a asigurat locul in marea finala, dupa ce a reusit sa treaca de Franta, cu scorul de 2-1.Pe Signal Iduna Park, stadionul echipei Borussia Dortmund, in fata a aproximativ 60.000 de spectatori, se va decide cea de-a doua finalista de la Campionatul European.Olanda a ajuns in aceasta faza a competitiei dupa ce a ... citește toată știrea