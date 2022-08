David Popovici (17 ani) a cucerit medalia de aur si in proba de 200 de metri liber de la Campionatele Europene organizate la Roma! A coborat pentru prima data sub un minut si 43 de secunde, stabilind un record mondial al juniorilor si al competitiei.David Popovici a inotat pe culoarul 4, cel al favoritului, in finala probei de 200 de metri liber. A incheiat cursa cu timpul 1,42:97 si a cucerit medalia de aur! Si-a ... citeste toata stirea