Opinia unui fotbalist, revenit la Cluj, dupa o experienta in Rusia: Am avut probleme de adaptare, oamenii sunt reci

Dupa o experienta de un an si trei luni in Rusia, fotbalistul croat Marko Dugandzic a semnat cu CFR Cluj. Atacantul de 28 de ani s-a intors in Liga 1 sa devina campion cu ardelenii. Dugandzic se afla la a doua experienta in Romania, dupa cea de la FC Botosani, unde a impresionat in cele 10 luni cat a jucat pentru moldoveni: 11 goluri si doua pase decisive in 20 de meciuri oficiale. Croatul i-a costat pe "feroviari" jumatate de milion de euro si a semnat pe 3 ani si jumatate.Croatul a relatat