OPINIE Fricosii de la Voluntari

Fricosi, panicati, slabi. Asa au aratat fotbalistii lui Sabau la Voluntari, pe terenul unei echipe submediocre care are sanse insemnate sa retrogradeze la finalul sezonului.Sa ai un meci care iti poate influenta in sens pozitiv viitorul si sa te prezinti de maniera asta, e de neinteles. Frica, in special. "U" a fost palida in toate privintele.Jocul Universitatii e modest de luni de zile, nu de acum. Evolutiile entuziasmante de anul trecut par o amintire straveche dintr-un secol indepartat. ... citește toată știrea