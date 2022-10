Opriti-l pe Cublesan! Victoria Viisoara a spulberat Academia Floresti cu scorul de 11-0; Paul Cublesan a marcat de sapte ori

Victoria Viisoara a spulberat Academia de Fotbal Floresti cu scorul de 11 - 0, in cadrul etapei cu numarul VIII din liga a IV-a. Partida s-a disputat la Baza Sportiva Frata, terenul Victoriei Viisoara fiind pus la dispozitie pentru concursul Turda Dog Show. Oricum, se pare ca stationul din Frata le-a purtat un mare noroc tinand cont de faptul ca viisorenii au marcat nu mai putin de 11 - 0... pana in a doua jumatate a reprizei secunde. In fapt, Academia Floresti a ajuns la stadion cu doar 8 ... citeste toata stirea