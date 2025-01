Otto Hindrich ramane la CFR Cluj! Tanarul portar va juca la echipa din Gruia inca 3 ani: ,,Un produs 100% al Academiei CFR"

CFR Cluj a anuntat ca portarul Otto Hindrich si-a prelungit contractul! Astfel, portarul va juca la echipa din Gruia, cel putin pana in vara anului 2028.,,Otto ramane in Gruia cel putin pana in 2028!Suntem bucurosi sa va anuntam ca tanarul nostru portar, Otto Hindrich, si-a prelungit contractul cu CFR Cluj pentru inca trei sezoane si jumatate, urmand sa apere poarta echipei noastre cel putin pana in vara anului 2028! Un produs 100% al Academiei CFR, Otto a ... citește toată știrea