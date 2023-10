Echipa de fotbal Universitatea Cluj a reziliat contractul cu fundasul dreapta bulgar Radoslav Dimitrov (35 de ani). Clubul a facut anuntul miercuri, pe pagina sa de Facebook.Dimitrov, venit in aceasta vara de la Sepsi OSK, a adunat opt partide pentru ''U'', dintre care 7 in Superliga si unul in Cupa Romaniei.Fundasul s-a despartit de U Cluj chiar in mijlocul campionatului, iar anuntul "Sepcilor rosii" este unul neasteptat de sec, fara ... citeste toata stirea