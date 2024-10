Ovidiu Sabau, convins ca "U" Cluj va castiga meciul cu Otelul Galati: "Nu trebuie sa ne lasam descoperiti"

Universitatea Cluj va juca vineri, de la ora 21:00, impotriva Otelului Galati in runda a 13-a din Superliga. In momentul de fata, "U" Cluj este lider cu 23 de puncte, iar Otelul Galati se afla pe locul 3 cu 19 puncte.Antrenorul "studentilor", Ioan Ovidiu Sabau, a declarat ca meciul cu echipa antrenata de Dorinel Munteanu va fi unul destul de dificil."Ar trebui sa gandim ca poate fi si o revansa. Suntem pe un drum bun, venim dupa 3 jocuri in care nu am castigat, dar suntem bine. Acum nu se ... citește toată știrea