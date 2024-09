Ovidiu Sabau, cuvinte de lauda la adresa jucatorilor sai: "Sunt multumit. Nu am ce sa le reprosez"

Duminica, 22 septembrie, "U" Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, pe teren propriu, scor 1-1, iar antrenorul "sepcilor rosii" a declarat, dupa finalul partidei, ca jucatorii lui au dat tot ce a fost mai bun pe teren, chiar daca a existat teama ca echipa clujeana sa piarda meciul."Ne-a fost teama. Am jucat foarte rapid. Am controlat prima repriza. Am mai avut situatii in care puteam sa facem 2-0. Am fost foarte multumit de prima repriza, la a doua repriza ceva s-a intamplat. Ne-a fost teama ... citește toată știrea