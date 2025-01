Ovidiu Sabau promite un adevarat spectacol la duelul dintre Universitatea Cluj si Dinamo: "Este un meci foarte important"

Universitatea Cluj va juca vineri, 24 ianuarie, impotriva echipei Dinamo Bucuresti in etapa 23 din Superliga, iar antrenorul "studentilor" se asteapta la un adevarat spectacol pe teren si in tribune.Antrenorul "U" Cluj a precizat ca meciul cu Dinamo este unul foarte important, "cainii rosii" fiind din nou printre primele echipe din campionat."Este un meci foarte foarte important. Intalnim o echipa buna, care joaca un fotbal placut, are calitate. O echipa cu identitate, joaca de mult timp ... citește toată știrea