Ianis Stoica (21 de ani), imprumutat in ultimul an de FCSB la "U" Cluj, a revenit la gruparea bucuresteana zilele trecute, insa doar pentru a-si rezilia contractul. Atacantul n-a mai vrut sa continue la Cluj, unde mai avea contract pana in vara, pentru ca era atras de o oferta de la Hapoel Beer Sheva, si a fortat plecarea prin neprezentare la antrenamente. A reusit sa se desparta de "U", insa nu va ajunge in Israel, ci la Hermannstadt.Ioan Ovidiu Sabau a precizat ca Universitatea Cluj i-a ... citeste toata stirea