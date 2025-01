Ovidiu Sabau viseaza cu ochii deschisi la titlu: "Conducem campionatul. Mi se pare normal sa fim luati in considerare"

Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul Universitatii Cluj, a declarat inaintea meciului de vineri cu Dinamo ca echipa sa are mari sanse sa devina campioana Romaniei.Tehnicianul a amintit ca "studentii" au reusit sa se mentina pe primul loc in Superliga."Mi se pare normal sa fim luati in considerare, suntem echipa care conducem de atata timp campionatul. Suntem pe primul loc, iar echipa se exprima cu momente bune, momente foarte foarte bune. Incercam sa ne perfectionam jocul. Eu sa cresc, sa ma ... citește toată știrea