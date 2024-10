,,Pacat ca a disparut din fotbal. Nu a avut egal in Romania". Dezvaluiri despre situatia lui Arpad Paszkany, facute de un fost patron din Liga 1

Fostul presedinte de la Gloria Bistrita si Gaz Metan Medias, Ioan Horoba, un om cunoscut in lumea fotbalului din zona Ardealului, a vorbit despre omul care a finantat CFR Cluj in perioada 2001-2017, Arpad Paszkany, intr-un interviu acordat pentru GSP.Acesta a avut cuvinte de lauda la adresa fostului patron al CFR Cluj, recunoscand ca a ajutat foarte mult la dezvoltarea echipelor care nu aveau o situatie financiara foarte buna."Daca tot am vorbit despre Becali, a mai fost un om, Paszkany, ... citește toată știrea