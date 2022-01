Pascanu pleaca definitiv de la CFR Cluj, dupa ce a fost imprumutat la Ponferradina

CFR Cluj anunta transferul definitiv al fundasului Alexandru Pascanu la Ponferradina, din a doua liga spaniola, dupa ce a fost imprumutat la aceasta in vara anului 2020.Anuntul a venit in aceasta dupa-masa. In acelasi timp, si SD Ponferradina a confirmat transferul.SD Ponferradina a anuntat ca a ajuns la o intelegere cu CFR Cluj ca sa obtina toate drepturile pentru Pascanu. Acesta a ajuns la club in vara anului 2021, ca imprumut ... citeste toata stirea