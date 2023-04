Banii nu sunt pe toate gardurile, iar CFR Cluj face eforturi pentru a putea juca in Europa, in sezonul viitor. Patronul Echipei, Nelu Varga, si-a amanetat zece apartamente pentru a obtine banii pentru licenta UEFA.Pentru ca banii nu au ajuns, antrenorul Dan Petrescu a contribuit si el cu 300.000 de euro, scrie gsp.ro.In total, Nelu Varga a imprumutat 1,5 milioane de euro de la un prieten din Cluj, lasand garantie zece apartamente dintr-un bloc aflat in curs de construire.Per total, CFR Cluj ... citeste toata stirea