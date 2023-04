Ioan Varga, patronul campioanei Romaniei, CFR Cluj, a avut un atac furibund la adresa arbitrajului lui Sebastian Coltescu de sambata seara, din meciul cu Farul, pierdut de ardeleni cu scorul de 0-1, in runda cu numarul 5 din play-off."Sunt terminat. Ma doare capul, ma doare inima. Nu se poate asa ceva. Nici in codru nu se fura in halul asta. Imi vine sa plang de nervi. Ofsaid clar la gol. Du-te, ba, frate si uita-te tu la VAR!Apoi am 11 metri clar. Ala da in jucatorul meu si il pune jos. ... citeste toata stirea