Patronul de la CFR Cluj a rabufnit dupa plecarea lui Manea la Rapid: "Nu ma mai intereseaza nimic despre el!"

Varga a fost clar deranjat de refuzul lui Manea de a accepta oferta de prelungire a contractului cu CFR Cluj, care includea un salariu consistent si un bonus substantial la semnatura de 300.000 de euro.Intr-o declaratie pentru PRO Sport, Varga a subliniat ca clubul a facut multe pentru cariera lui Manea si a fost dezamagit de decizia acestuia de a pleca."Eu consider ca noi am facut multe pentru Cristi Manea in cariera lui si l-am respectat ca fotbalist. I-am oferit o propunere de prelungire ... citește toată știrea