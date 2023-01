Patronul FCSB, Gigi Becali, trimis in judecata pentru ca a votat la referendumul pentru familie

Omul de afaceri si patronul FCSB, Gigi Becali, este judecat pentru frauda la vot. George Becali ar fi votat fara a avea drept la referendumul pentru familie, in 2018. E vorba despre referendumul privind "familia traditionala", cum a mai fost el denumit in spatiul public.Patronul FCSB a fost condamnat definitiv de doua ori. Iar in anul 2013 a primit pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a alege si de a fi ales "pe ... citeste toata stirea