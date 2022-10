Patronul Sepsi sustine ca echipa lui a fost "furata" de arbitri la meciu cu CFR Cluj

Patronul clubului Sepsi, Laszlo Dioszegi, a criticat arbitrajul slab de la meciul cu CFR Cluj. Acesta a spus ca echipa lui a fost clar nedreptatita."Am facut un joc bun. Daca arbitrii erau atenti si acordau rosu la Malele, poate jocul era altfel. Era o faza foarte importanta. Noi am ramas in zece. Dumitrescu a stat vreo 5 minute pe afara, timp in care am luat gol dintr-o faza fixa. Mi s-a parut ca a fost rosu din prima, nu stiu de ce arbitrul n-a schimbat decizia, cand ... citeste toata stirea