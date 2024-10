Patru jucatori ai Universitatii Cluj au fost convocati la echipele nationale. Unul dintre "studenti" s-a intors la "tricolori" dupa o pauza de cinci ani

Patru jucatori de la Universitatea Cluj au fost convocati la echipele nationale in pauza competitionala.Alexandru Chipciu a revenit in tricoul Romaniei, Artur Miranyan a bifat prima selectie la nationala Armeniei din postura de "student", in timp ce Vadim Rata si Edvinas Gertmonas au ramas oameni de baza pentru Republica Moldova, respectiv Lituania.Alexandru Chipciu s-a intors la Nationala Romaniei dupa ma bine de cinci ani, fiind primul jucator al Universitatii care evolueaza intr-un meci ... citește toată știrea