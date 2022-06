Patru jucatori, out de la "U". Lincar pregateste lotul pentru Liga 1

FC Universitatea Cluj a inceput pregatirile pentru Liga 1. Clubul a ajuns la un acord privind incetarea colaborarii cu patru dintre jucatorii, care au facut parte din lotul condus de Erik Lincar in sezonul 2021/2022. Universitatea se desparte de Sergio Ribeiro, Marius Ciobanu, Valentin Alexandru si Roberto Alarcon.Ajuns pe Cluj Arena in vara lui 2020 de la Oliveirense, Sergio Ribeiro a jucat in 23 de partide in acest sezon, dintre care 15 ca titular. Portughezul a inscris de trei ori in ... citeste toata stirea