Patru medalii pentru Romania la Openul European de la Cluj

Romania a cucerit patru medalii, una de aur, una de argint si doua de bronz, sambata, in prima zi a turneului Open European de judo de la Cluj-Napoca, transmite Agerpres.Florentina Ivanescu a castigat cat. 63 kg, dupa ce a invins-o in finala pe sarboaica Anja Obradovic. In sferturi, Ivanescu a intrecut-o pe Lauren Semple (Jamaica), iar in semifinale a dispus de frantuzoaica Rania Drid.La cat. 52 kg, Elena Stere a obtinut argintul dupa ce a fost invinsa in finala de australianca Tinka Easton. ... citeste toata stirea