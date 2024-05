Patru sportivi cu dizabilitati din Cluj, medaliati la Jocurile Nationale Special Olympics Romania 2024 - FOTO

Patru sportivi clujeni cu dizabilitati intelectuale au fost medaliati la Jocurile Nationale Special Olimpycs Romania, organizate la Oradea in weekendul 17-19 mai.Astfel, clujenii au obtinut nu mai putin de opt medalii, din care trei de aur, una de argint si patru de bronz.Borza Viorica, incadrata in grad de handicap accentuat, a obtinut locul I la atletism si saritura in lungime.Gabor Mindra, incadrata in grad de handicap accentuat, a obtinut locul III la atletism 50 m si saritura in ... citește toată știrea