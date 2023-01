Pe banca dupa 8 ani. "U" Cluj se schimba sub comanda lui Sabau: "Sa aratam maturitate, inteligenta, sa jucam la rezultat"

Universitatea deschide anul in Superliga cu FC Voluntari. Partida se joaca vineri, ora 16:30, pe Cluj Arena si e prima pentru Ioan Ovidiu Sabau de la revenirea la U Cluj. De 8 ani de zile nu mai antrenase fostul international."Emotiile sunt cele care trebuie sa existe, fac parte din viata noastra, dar sunt emotii care ne ajuta sa fim concentrati, motivati. Am o anumita varsta, experienta, stiu sa gestionez aceste momente. Am mare incredere in echipa. Situatia din clasament apasa, e foarte ... citeste toata stirea