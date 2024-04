Pe ce salariu va veni Dan Petrescu la CFR Cluj! Patronul a pus teancul pe masa ca la piata

Dan Petrescu (56 de ani) va semna zileel viitoare cu CFR Cluj, iar salariul este pe masura."SuperDan" va incasa 30.000 de euro/luna, plus bonusuri de victorii per etapa, de obiective interne si eventual internationale. Antrenorul va putea incasa o prima de campionat de 200.000 de euro, plus clauza de reziliere.Dan Petrescu este liber de contract si a parasit Asia.Petrescu ar fi trasat ordine precise si in privinta meciului din Giulesti, de sambata trecuta, 4-1 cu Rapid, cand a oferit ... citește toată știrea