Peluza Visinie continua protestele si-l vor pe Dan Petrescu afara de la CFR Cluj: "Echipa are un joc urat, greu de urmarit"

Peluza Visinie continua protestele si ii cer in continuare demisia lui Dan Petrescu, in conditiile in care fanii echipei din Gruia sunt nemultumiti de jocul pe care "feroviarii" il au pe teren.Mai mult, ei sustin ca CFR Cluj are un joc urat, greu de urmarit pentru orice privitor, fie ca e sustinator al echipei sau spectator neutru."(...) Consideram, cu tot respectul pentru adversari, ca este penibil sa ai 28% posesie intr-o repriza impotriva lui FC Botosani, echipa ce ocupa la acel moment ... citește toată știrea