Peluza Visinie a lansat un mesaj de pace pentru derbiul din Cupa Romaniei intre "U" Cluj si CFR care se va disputa in aceasta seara pe Cluj Arena. Comunitatea suporterilor echipei CFR 1907 Cluj spune ca nu intentioneaza sa lase in urma distrugeri, scopul fiind sustinerea echipei din Gruia si nu jignirea adversarilor."In vederea unei organizari cat mai bune si a realizarii unui spectacol cat mai reusit, aducem la cunostinta cateva reguli esentiale pentru suporterii prezenti in galeria noastra ... citeste toata stirea