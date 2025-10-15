Editeaza

Peluza Visinie si CFR Cluj au readus zambetul pe fata copiilor de la sectia pediatrica a Institutului Oncologic din Cluj. Ce cadouri au primit cei mici

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:48
Peluza Visinie a reusit, alaturi de CFR Cluj, sa readuca zambetele pe fata copiilor de la sectia pediatrica a Institutului Oncologic "Prof. Dr. Ion Chircuta".
Din banii stransi au fost achizitionate 5 televizoare smart, 40 de pijamale, 40 de perechi de papuci de casa, prosoape, detergent si vesela de unica folosinta.

De asemenea, fiecare copil a primit din partea clubului un ghiozdan cu dulciuri si o minge cu sigla echipei. Acestia au avut si ocazia sa se fotografieze alaturi de jucatorii ...citește toată știrea

