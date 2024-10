Performanta nesperata pentru U Cluj dupa meciul de la Botosani. Cine ar fi anticipat?

Universitatea reuseste sa-si asigure primul loc la finalul turului in Superliga, lucru pe care nu multa lume il credea posibil la inceputul sezonului.Dupa victoria cu emotii de la Botosani (2-1, gol decisiv in minutul 88), cu doar o etapa inainte de finalul primei parti a campionatului, studentii au 7 puncte avans fata de Petrolul, ocupanta locului 2.Chiar daca Universitatea Craiova, CFR si FCSB au cu un meci mai putin jucat la aceasta ora, niciuna din echipele mentionate nu poate depasi in ... citește toată știrea