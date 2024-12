Petrescu are sarbatori fericite. Nelutu Varga l-a reconfirmat in functie si promite transferuri

La un pas de a fi demis de patronul CFR-ului, Dan Petrescu poate rasufla usurat. Varga l-a anuntat ca va ramane pe banca clujenilor.In plus, sustine patronul feroviarilor, se vor face si cateva transferuri in pauza de iarna.CFR Cluj a terminat 2024 pe locul 5, dar are 35 de puncte, cu doua mai putine fata de liderul U Cluj si are si sanse la Cupa Romaniei.Varga i-a promis lui Petrescu trei transferuri imediate, in pauza de iarna, iar primul pe lista este Karlo Muhar (28 de ani). ... citește toată știrea