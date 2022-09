Petrescu, gata sa plece de la CFR: Nu are rost sa mai stau. De ce sa mai stau aici, pe capul oamenilor, daca ei nu ma vor? Daca ei nu mai vor campionate si cupe europene, bravo tata!

Nemultumit ca suporterii i-au cerut demisia la ultimele partide, Dan Petrescu a tinut un monolog indelungat la conferinta de presa dinaintea partidei cu FC Arges, spunand e gata sa plece de la CFR Cluj.Extrem de nervos, Petrescu a facut o radiografie a perioadei pe care a petrecut-o la CFR."Eu nu inteleg in niciun fel de unde vine aceasta presiune. In primul an am castigat campionatul si am plecat. Am revenit, am luat iar campionatul, poate nu era meritul meu in intregime. Apoi am dus ... citeste toata stirea