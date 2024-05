Petrescu, prezentat oficial la CFR. "S-au facut multe greseli. Obiectivul e clar, titlul, din sezonul viitor"!

Dan Petrescu s-a intors la CFR Cluj. Antrenorul care are patru titluri in palmares cu "feroviarii" a fost rugat sa preia banca tehnica mai repede decat si-ar fi dorit, adica dupa finalul sezonului. Petrescu va redebuta la clujeni duminica, impotriva Rapidului, meci programat de la ora 21:30, pe stadionul Dr. Constantin Radulescu."De ce m-am intors? Sunt mai multe motive. La inceput, in Coreea eram fericit. Dar cand nu mai erau rezultate, am spus ca trebuie o schimbare pentru echipa. Am avut o ... citește toată știrea