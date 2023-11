"U" disputa sambata, 11 noiembrie, de la ora 14:00, cel de-al treilea meci consecutiv pe teren propriu in competitiile interne. Petrolul Ploiesti revine la Cluj-Napoca, acolo unde a pierdut ultimul meci din campionat, cu CFR, scor 0-1, pe 18 septembrie.Prahovenii au doua puncte in plus la jumatatea sezonului regular si ocupa ultimul loc care duce in play-off. "U" este pe 9, cu un total de 19 puncte si un eventual succes pentru echipa clujeana ar insemna rocada dintre echipe, plus o sansa la un ... citeste toata stirea