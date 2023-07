Petrolul - U Cluj deschide ziua de SuperLiga. Duelul va incepe la ora 18:30 si va fi televizat de DigiSport 1, PrimaSport 1 si OrangeSport 1.Ultima data cand cele doua echipe s-au confruntat a fost in editia trecuta a Superligii Romaniei. In sezonul regulat, 'U' Cluj a pierdut de doua ori. 0-1 pe "Cluj-Arena" si 0-2 pe "Ilia Oana". In play-out-ul competitiei, clujenii s-au impus cu 2-0 la Ploiesti."Obiectivul este o clasare mult mai buna decat sezonul trecut, eu vreau sa incercam sa atingem ... citeste toata stirea