Plamen Iliev ramane in Liga 1! A semnat in ultimele ore ale perioadei de mercato cu Universitatea Cluj

Desi s-a vorbit despre posibilitatea ca Balgradean sa faca pasul de la CFR Cluj la U Cluj, "Sepcile Rosii" s-au orientat catre portarul bulgar, triplu campion in tara sa natala. Dupa ce si-a reziliat contractul cu Hermannstadt, Plamen Iliev (30 de ani) a decis sa ramana in Liga 1 si a semnat cu Universitatea Cluj."In ultimele ore ale perioadei de transferuri, "U" bifeaza o noua mutare si il aduce la Cluj pe goalkeeper-ul Plamen Iliev. In varsta de 30 de ani, portarul cu o inaltime de 1,82 ... citeste toata stirea